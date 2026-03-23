La nostalgie des véhicules anciens

La collection de véhicules de Michel Bacle, ancien garagiste au Temple à Vendôme, sera, le 9 avril, mise en vente aux enchères à Vendôme.

Avec ses véhicules dans sa vitrine lorsqu’il était encore en activité, Michel Bacle a toujours aimé les voitures. Il a su, au fil des années, restaurer et chérir plusieurs d’entre elles et former cette collection mise aux enchères. Chaque véhicule, six voitures et trois motos (Motobécane et Motoconfort), bien plus qu’une simple machine, évoque une émotion particulière. Dans cette collection mise en vente, figurent plusieurs «populaires» françaises, comme une 202 Peugeot en version break, une 4 CV, deux 5 HP Citroën, nommées aussi « cul de poule », et même une rare Samba décapotable sortie à 13 000 exemplaires à l’époque. Tous les véhicules sont en parfait état de marche.

À cette vente s’est rajoutée une Porsche 911 type 996, qui s’est imposée dans sa catégorie sur plusieurs rallyes, dont le Rallye Cœur de France en 2021