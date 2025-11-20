50 ans de la loi Veil sur l’IVG : une soirée pour comprendre, échanger et célébrer
Le Contrat Local de Santé du Pays Vendômois organise une soirée spéciale 50 ans Loi Veil lundi 24 novembre à 18h30 au Minotaure à Vendôme (ouverture des portes à 18h).
Il y a 50 ans, la loi Veil changeait tout : la liberté de recourir à l’IVG devenait une réalité.
Pour marquer cet anniversaire, venez échanger sur son importance, les parcours IVG des femmes et le rôle de l’Éducation à la Vie Affective et Sexuelle (ÉVARS).
Une table ronde réunira des expertes pour discuter de l’application concrète de la loi, des difficultés rencontrées et des solutions pour garantir ce droit partout.
Un moment pour comprendre, partager et célébrer ensemble une avancée majeure.
Entrée libre, ouvert à toutes et tous !
Au programme : Lundi 24 novembre à 18h30 à Vendôme (salle du Minotaure)
Diffusion du film documentaire de l’INA « Il suffit d’écouter les femmes », réalisé par Sonia Gonzalez, co-écrit avec Bibia PAVARD, historienne et produit par Isabelle FOUCRIER.
Suivi d’une table ronde intitulée : « L’IVG et l’ÉVARS d’hier et d’aujourd’hui : bilan, perspectives et territoire ».
La table ronde réunira les intervenants suivants :
- Stéphanie BERNARD, Conseillère sage-femme, Agence Régionale de Santé Centre Val-de-Loire
- Christelle MOLINA, Déléguée Régionale de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) Loire Bretagne
- Monique GIBOTTEAU, Vice-présidente du Conseil Départemental de Loir-et-Cher
- Dr Nathalie TRIGNOL-VIGUIER : Médecin généraliste, Responsable d’UF en Orthogénie au CHRU de Tours, Médecin Référente de la Commission Santé Sexuelle et Orthogénie du Réseau Périnat Centre Val-de-Loire, co-présidente de l’Association Nationale des Centres IVG et de Contraception (ANCIC),
- Dr Sylvie OSTERREICHER : Médecin généraliste, Service Gynécologie-Maternité du Centre Hospitalier Vendôme Montoire
- Dr Bernard BOURREAU, Médecin gynécologue retraité, Centre d’IVG du Centre Hospitalier de Blois
- Et d’autres personnalités (en cours d’acceptation)