50 ans de la loi Veil sur l’IVG : une soirée pour comprendre, échanger et célébrer

Le Contrat Local de Santé du Pays Vendômois organise une soirée spéciale 50 ans Loi Veil lundi 24 novembre à 18h30 au Minotaure à Vendôme (ouverture des portes à 18h).

Il y a 50 ans, la loi Veil changeait tout : la liberté de recourir à l’IVG devenait une réalité.

Pour marquer cet anniversaire, venez échanger sur son importance, les parcours IVG des femmes et le rôle de l’Éducation à la Vie Affective et Sexuelle (ÉVARS).

Une table ronde réunira des expertes pour discuter de l’application concrète de la loi, des difficultés rencontrées et des solutions pour garantir ce droit partout.

Un moment pour comprendre, partager et célébrer ensemble une avancée majeure.

Entrée libre, ouvert à toutes et tous !

Au programme : Lundi 24 novembre à 18h30 à Vendôme (salle du Minotaure)

Diffusion du film documentaire de l’INA « Il suffit d’écouter les femmes », réalisé par Sonia Gonzalez, co-écrit avec Bibia PAVARD, historienne et produit par Isabelle FOUCRIER.

Suivi d’une table ronde intitulée : « L’IVG et l’ÉVARS d’hier et d’aujourd’hui : bilan, perspectives et territoire ».

La table ronde réunira les intervenants suivants :