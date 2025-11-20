Proposez votre projet

Économie et sociétéSanté et social

Vous avez un projet pour la ville ou votre quartier ? Vous avez jusqu’au 15 février 2026 pour le dépôt de votre dossier pour la 2ᵉ édition du budget participatif. Avec comme l’année dernière, un budget débloqué de 100 000€ total et 30 000€ maximum par projet, la ville de Vendôme a pu réaliser 14 projets de citoyens lors de la 1ʳᵉ édition. Ainsi, tables de pique-nique dans certains quartiers, aires de jeux installées ou même la réalisation de fresques décoratives se sont matérialisées tout au long de l’année. Votre projet, qu’il soit individuel ou mené collectivement, doit viser l’intérêt général en permettant d’améliorer le cadre de vie, faciliter le lien social et veiller au mieux à l’environnement.

Renseignements et dépôt de votre dossier : www.vendome.eu
