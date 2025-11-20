Sports

Forte influence à l’USV Gymnastique

Le nouveau praticable au gymnase des Grands Prés et ses 3 000 ressorts

Fort de nombreux licenciés, l’USV Gymnastique était en assemblée générale en octobre sous la présidence de Jérémy Figueiredo pour présenter des résultats exceptionnels, tant en activités qu’en résultats sportifs.

Lors de la saison 2024-2025, avec une affluence difficile à gérer lors de la Fête des associations, l’USV Gymnastique a dû refuser une centaine d’enfants par manque de créneaux et non par manque de moyens humains. En septembre 2025, ce fut quasiment le même schéma qui s’est présenté à l’association sportive, avec depuis 3 ans, une augmentation des licenciés de 20% chaque année. «Des groupes de 50 licenciés par créneau le mercredi mais l’on est plusieurs à les encadrer ce qui fait que l’on arrive à les diviser en petits groupes et par activités. ça peut paraître impressionnant mais la gymnastique ce sont 30 ateliers que nous pouvons proposer entre le sol et les agrès» soulignait Marion, entraîneur et salariée de l’USV Gymnastique avec Pauline qui vient elle aussi de rentrer à temps plein dorénavant dans la structure.

«Du côté des compétitions, les résultats sont exceptionnels lors de la saison 2024-2025 avec 2 qualifications à 2 championnats de France. Une première dans l’histoire du club» poursuivait le président. Avec des résultats au niveau départemental comme régional, l’USV Gym est sur un rythme ascendant et ne devrait pas s’arrêter en chemin. «En Team Gym, nouvelle discipline cette saison, le club a présenté une équipe mixte qui est championne régionale, championne du regroupement Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire et vice-championne de France» s’enthousiasmait Marion. En effet, cette nouvelle discipline débutée lors de la saison 2024-2025 qui rassemble 3 disciplines en une seule était un test qui s’est très vite transformé en pari gagnant. Une chorégraphie au sol et deux sauts différents, un travail d’équipe car les jeunes filles se suivent et se coordonnent dans l’épreuve qui est notée sur l’ensemble. «Comme l’on est vice-championnes de France, nous allons mieux nous structurer cette année. Ce sont des épreuves que nous faisons déjà naturellement dans la gymnastique pure, il nous faut simplement les inclure à la façon Team Gym» détaillait l’entraineur.

Cette saison, l’USV Gym a également vu l’aboutissement d’un projet démarré il y a deux ans, le changement du praticable avec ses 3 000 ressorts qu’il a fallu mettre en place lors d’une journée avec de nombreux bénévoles. «Un projet qui a pu aboutir grâce au soutien de la ville de Vendôme et de la région qui nous ont accordé des subventions exceptionnelles avec également les sponsors qui nous suivent chaque année» concluait le président, heureux de l’évolution positive du club de Vendôme.

