Acteur majeur sur le territoire

L’ESAT Les Arcades et ses ateliers protégés à Mondoubleau dirigés par l’Association pour personnes handicapées du Perche (APHP) sont bien connus des habitants et des entreprises pour tous leurs services comme la blanchisserie, l’entretien des espaces verts ou sa partie traiteur.

Avec des clients fidèles et satisfaits, l’ESAT a depuis longtemps sa place sur le territoire. En qualité de sous-traitant des entreprises locales, c’est également le cas avec des contrats qui durent dans le temps comme pour l’UCPA qui donne, au niveau national, à la structure de Mondoubleau tout le reconditionnement des 70 séjours que propose par an cette association sportive, comme le stockage, le lavage des matelas et des tentes par exemple. « On adapte les travaux à chaque compétence de nos salariés », détaille Loïc Tytgat, directeur des Arcades.

Toujours à la recherche de nouveaux contrats en sous-traitance, l’ESAT veut pouvoir offrir à chaque personne handicapée employée, quel que soit son handicap, un travail suivant ses compétences.

L’APHP, c’est également tout un accompagnement et pas uniquement professionnel. C’est une vie en foyer, avec différentes animations tout au long de l’année pour favoriser l’inclusion, le but suprême de l’association étant de les aider à atteindre un maximum d’autonomie au sein de la société. Ainsi plusieurs projets sont en cours actuellement, dont celui de la création prochainement d’une salle multisports ouverte à tous.