Partager un patrimoine unique

Depuis 2017, le Conseil départemental de Loir-et-Cher permet à chaque Loir-et-Chérien de visiter des lieux emblématiques du département. En effet, le Conseil départemental aime faire vivre son patrimoine et le faire (re)découvrir tout un chacun, et cela, gratuitement jusqu’au 19 octobre. En rendant l’accès gratuit à ces trois lieux choisis pour cette 8ᵉ édition, le château de Cheverny incontournable fleuron de la Vallée de la Loire, celui de Talcy, la Renaissance au cœur de la Beauce et le musée-promenade Louis-Derbé à Conon, véritable havre de paix artistique en pleine nature, la volonté est de rendre la culture accessible, quel que soit son âge, son lieu de vie ou sa situation. De plus, chaque visiteur deviendra alors l’ambassadeur du patrimoine de son département.

Inscription à ces visites gratuites : Inscription à ces visites gratuites : departement41.fr