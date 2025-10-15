Commission permanente du CD 41

Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Comme chaque mois, les conseillers départementaux se réunissent autour de dossiers et ont approuvé l’octroi de diverses subventions comme l’aide financière apportée à deux kinésithérapeutes qui s’installent à Saint-Amand-Longpré ou la subvention versée au CIAS Territoires Vendômois pour l’épicerie sociale. Dans le cadre de la Dotation départementale d’aménagement durable 2025 (DDAD), une subvention a été accordée à la commune de Boursay pour ses travaux d’aménagement de la rue des Ecoles. D’autres actions ont été validées toujours dans l’éligibilité à la DDAD à Villiers-sur-Loir pour la construction d’une chaufferie collective à bois déchiqueté. Une aide également de 15 000€ accordée à Vendôme dans le cadre de la rénovation de la Porte d’eau. Enfin une aide également à la Communauté de communes des Collines du Perche pour l’équipement mobilier de bibliothèques.

