Commission permanente du CD 41

Comme chaque mois, les conseillers départementaux se réunissent autour de dossiers et ont approuvé l’octroi de diverses subventions comme l’aide financière apportée à deux kinésithérapeutes qui s’installent à Saint-Amand-Longpré ou la subvention versée au CIAS Territoires Vendômois pour l’épicerie sociale. Dans le cadre de la Dotation départementale d’aménagement durable 2025 (DDAD), une subvention a été accordée à la commune de Boursay pour ses travaux d’aménagement de la rue des Ecoles. D’autres actions ont été validées toujours dans l’éligibilité à la DDAD à Villiers-sur-Loir pour la construction d’une chaufferie collective à bois déchiqueté. Une aide également de 15 000€ accordée à Vendôme dans le cadre de la rénovation de la Porte d’eau. Enfin une aide également à la Communauté de communes des Collines du Perche pour l’équipement mobilier de bibliothèques.