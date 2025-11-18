Économie et sociétéÉchos du commerce

Agence matrimoniale, service de proximité

christian et melanie createur de lagence akwabalove a droue 1
Christian et Mélanie, créateur de l’Agence Akwaba’love à Droué

À l’heure des applis, de l’IA et autres sites de rencontres où l’honnêteté des utilisateurs est souvent remise en cause, Christian et Mélanie Cholez ont ouvert leur agence matrimoniale Akwaba’love basée à Droué, où la rencontre physique est primordiale.

Avec la spécialisation, France-Afrique, l’agence matrimoniale Akwaba’love se dirige vers un véritable service de proximité. «Notre première communication, c’était la rencontre avec l’Afrique, comme nous l’avons vécu avec ma femme qui est ivoirienne. Sur notre territoire, il y a plein de célibataires, de divorcés également et de veufs ou veuves qui tous ont ce désir de rencontre. Pour beaucoup Internet ce n’est pas forcément leur truc d’où notre désir d’être l’agence qui permet la rencontre» détaille Christian. Comme pour toute agence, Akwaba’love, « akwaba » voulant dire « bonjour » en Ivoirien, elle propose un contrat de prestation clair avec une partie très détaillée pour se présenter et une autre partie, tout aussi importante du souhait de la personne que l’on désire rencontrer. «Même si l’on a bien conscience de surfer à contre-courant, il nous semble évident que nous proposons un réel service. Faire vivre aux autres ce que nous vivons avec ma femme, une belle histoire d’amour». L’agence a également le souhait, prochainement, de créer des manifestations ou forum autour du célibat pour que chacun trouve l’amour de sa vie.

Akwaba’Love, 5 place de la République à Droué. Contact et RDV : www.akwaba.love
