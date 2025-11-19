Sorties et loisirsLivres à lire

Le grand livre des Sarthois

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 34 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
conference le grand livre des sarthois 2025 2

Sept années pour aboutir à cet ouvrage qui deviendra une référence. L’association Les Auteurs du Maine et du Loir qui existe depuis 70 ans et forte d’une centaine d’adhérents vient de sortir un nouvel ouvrage collectif « Le grand livre des Sarthois ». Rassemblant sur un même livre tous ceux et toutes celles localement qui ont joué un rôle dans l’histoire locale, régionale, nationale et même mondiale. Un travail colossal pour rassembler 400 personnalités dans un seul livre avec quelques surprises et découvertes étonnantes.

Le grand livre des Sarthois. Conférence puis dédicace. Samedi 29 novembre à partir de 10h30 entrée libre et gratuite à la salle du Cinéma Zoom (1ᵉʳ étage du Centre Culturel) Place de l’Hôtel de Ville à St-Calais (72) Service Culturel : 02 43 35 63 03 service.culturel@saint-calais.fr

conference le grand livre des sarthois 2025 1

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 34 secondes
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

shirley et les tableurs lors ed la remise de la c3 gagnee a la duckrace 1

Une voiture gagnée pour un ticket acheté

il y a 4 jours
mahonia 1

Le Mahonia Charity

il y a 6 jours
microscope 1

Avec Perche Nature

il y a 2 semaines
insomniaques 1

Au programme de l’Echalier…

il y a 2 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page