Sept années pour aboutir à cet ouvrage qui deviendra une référence. L’association Les Auteurs du Maine et du Loir qui existe depuis 70 ans et forte d’une centaine d’adhérents vient de sortir un nouvel ouvrage collectif « Le grand livre des Sarthois ». Rassemblant sur un même livre tous ceux et toutes celles localement qui ont joué un rôle dans l’histoire locale, régionale, nationale et même mondiale. Un travail colossal pour rassembler 400 personnalités dans un seul livre avec quelques surprises et découvertes étonnantes.

Le grand livre des Sarthois. Conférence puis dédicace. Samedi 29 novembre à partir de 10h30 entrée libre et gratuite à la salle du Cinéma Zoom (1ᵉʳ étage du Centre Culturel) Place de l'Hôtel de Ville à St-Calais (72) Service Culturel : 02 43 35 63 03 service.culturel@saint-calais.fr