Réhabilitations au quartier des Rottes

En octobre, 3F Centre-Val de Loire a terminé tout un programme débuté en 2008 de réhabilitation thermique de ses logements sociaux collectifs dans le quartier des Rottes à Vendôme.

En 17 ans, les différentes résidences de 3F Centre-Val de Loire (3F CVL) ont toutes bénéficié d’une réhabilitation thermique devenue indispensable. «Nous avons travaillé principalement sur l’efficacité énergétique de nos bâtiments. Pour les charges des locataires c’est primordial, avec une réduction de l’ordre de 20%. Mais pour certains logements nous avons également rénové les cuisines ou les salles de bain, changement des VMC ou des locaux poubelles à créer en extérieur» détaillait Souleye Diouf, directeur général de 3F CVL lors du parcours effectué avec les élus vendômois dans le quartier sur les différents lieux des réhabilitations.

Soulignant également que plusieurs enjeux étaient en place avec prochainement une opération de logements en accession à la propriété avec la signature ce même jour d’un protocole foncier avec la ville pour la friche libérée après la démolition de l’école Pasteur au nord du quartier des Rottes. «Que les locataires d’aujourd’hui puissent demain vivre la propriété dans ce même quartier qui est en profonde mutation» concluait Laurent Brillard, Maire de Vendôme dans son discours lors du protocole signé.