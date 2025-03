Apprendre pour jouer

Le bridge se différencie des autres jeux de cartes par son langage propre et son jargon. On parle de paires et de contrat, il y a le mort, le déclarant… Pour comprendre ses nombreuses règles qui font que le bridge devient vite passionnant, il faut les apprendre et donc passer obligatoirement par son école de bridge.

Retourner à l’école peut parfois sembler rébarbatif à un certain âge tandis que pour d’autres apprendre toute sa vie est passionnant. «Il existe de nombreux tutoriels sur le web mais la meilleure des façons d’apprendre le bridge reste de le pratiquer en direct dans une école de bridge comme au club de Vendôme avec conseils et explications, entraînements et convivialité» explique Charly Falentin, formateur lui-même parmi les quatre disponibles au sein du club et chargé de sa communication. Disons le tout de suite pour éviter de tourner autour du pot, la formation dure trois ans minimum et un an supplémentaire pour la formation spécifique au club de Vendôme. «La Fédération Française de Bridge préconise trois ans et Vendôme a réussi à mettre cette 4e année en moyen humain et en temps, une année de plus en accompagnement dans ce jeu, confirmer son savoir et mieux appréhender la compétition» poursuit Charly Falentin.

Ce qui peut rassurer, c’est qu’évidemment n’importe quel joueur du club, débutant, confirmé ou expert joue dans un tournoi interne officiel même s’il est en apprentissage. Ce n’est pas à l’image d’une école de musique où l’on passe parfois plusieurs années à apprendre le solfège sans jamais jouer d’un instrument. Au Bridge en parallèle des tournois pratiqués par tous, il est impossible d’y jouer sans en apprendre les règles d’abord. Charly sait bien également que le club s’adresse à des personnes qui ont du temps et donc souvent proche de la retraite, une fois la famille élevée. «L’idéal est donc d’apprendre juste avant sa fin de carrière professionnelle pour rentrer pleinement à la retraite avec toutes les connaissances nécessaires pour pratiquer régulièrement le bridge et en devenir accro» conclut le passionné.