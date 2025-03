Des projets et des partenariats pour l’association du Château

Comme à chaque assemblée générale, l’association du Château de Vendôme fait salle comble. Une équipe de bénévoles dynamiques, amenée par leur président, Christian Linais, concocte encore, pour l’année 2025, une année riche en événements.

Revenue sur la saison 2024 d’événements comme «Les Impromptus», les Soirées d’été ou «Les Rendez-Vous au Château» tout en images et en vidéo grâce à un partenaire important, Pôle Image 41, l’association du Château de Vendôme a élaboré pour les trois ans à venir une stratégie de développement culturel et touristique importante pour le territoire en général et pour la ville de Vendôme en particulier. «Cette stratégie définie grâce aux services de la ville de Vendôme mais également avec l’aide d’étudiants de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueillis en novembre dernier pour des enquêtes auprès de professionnels du tourisme de la région, a abouti à la définition de trois grandes ambitions pour les années à venir comme le renforcement de la dimension culturelle et événementielle du château, d’asseoir cette ancienne forteresse comme lieu touristique majeur du Vendômois et valoriser les spécificités locales pour mieux relier le château au territoire» détaillait Mario Hermelin, bénévole et chargé de la communication dans l’association lors de sa présentation des projets à venir.

Pour cette nouvelle saison, le pavillon à l’entrée du château ouvert en 2024, tenu par les bénévoles de l’association poursuivra son développement avec, selon la trésorière de l’association, une montée en nombre de produits locaux à vendre. Une année 2025 qui verra également la reconduite des Impromptus et des Rendez-Vous au Château qui ont accueilli près de 3 000 personnes l’année dernière ainsi que le maintien des Impromptus d’Hiver testés le 8 décembre et qui ont remporté un vif succès.

Enfin, l’association du Château va poursuivre ses échanges fructueux et ses partenariats avec deux associations du Vendômois, «Au Coeur de Trôo» et «Les Amis de Lavardin» pour continuer à mettre en valeur l’identité médiévale et troglodytique du Vendômois comme cette exposition commune sur les châteaux forts au Moyen Age visibles sur les trois sites. D’ailleurs dans ce cadre de partenariat, l’association s’est associée Au Coeur de Trôo pour monter un bivouac militaire avec la troupe des militaires de Rochambeau «Les Soissonnois» lors de la Nuit des Lumières le 22 mars à Trôo.