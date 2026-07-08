La Commanderie  sous un nouveau jour

«L’année 2025 était une année particulière, marquée par les lourds travaux qui, enfin, sont derrière nous. Cette année 2026, je la vois comme une feuille pliée en deux, avec six mois de chantier et toute la gêne que cela a entraînée, puis avec cette période estivale qui va relancer l’activité», détaillait dans son rapport moral la présidente, Christine Charreau. En effet, le mois de juin a été consacré exclusivement au déménagement des anciens bureaux de la Commanderie et à l’emménagement dans ces nouveaux locaux. «Le presbytère rénové, à l’entrée du site, accueillera à l’étage les équipes de la Commanderie, soit neuf personnes. L’accueil et la billetterie seront au rez-de-chaussée», poursuivait la présidente.

L’aménagement, dans les communs, du nouveau musée scénographique intègre désormais de nouvelles techniques afin de proposer des parcours pédagogiques innovants avec une mise en scène créative et interactive. La surface d’exposition permanente est aujourd’hui de 600 m2, un agrandissement qui a permis de développer de nouvelles thématiques autour de l’histoire des Templiers.

Ce deuxième semestre voit également revenir toutes les manifestations qui ont fait le succès de ce lieu emblématique du département, et particulièrement du Vendômois. Cet été, plusieurs rendez-vous sont proposés, comme les «Médiévales d’Arville» en juillet, un week-end dédié avec de nombreuses animations au temps des Templiers, ou encore le concert de Courseval début août (lire p 7 pour retrouver l’agenda des animations). En septembre et octobre, le conseil départemental de Loir-et-Cher donne rendez-vous aux Loir-et-Chériens pour des visites gratuites du site, une occasion supplémentaire de découvrir ou redécouvrir ce lieu magique où le temps semble s’être arrêté. La Commanderie d’Arville demeure aujourd’hui la commanderie templière la mieux conservée de France.