La CLCV en AG

Après l’accueil des diverses personnalités de Blois et Vendôme, le rapport 2025 a été présenté et validé. Le nombre de personnes reçues lors des permanences , des appels téléphoniques journaliers ainsi que les mails et les visites de chantier, sont toujours en progression.

85% de litiges ont été résolus en cette année 2025 grâce aux bénévoles de la CLCV pour la plus grande satisfaction des adhérents. Les bénévoles passent de nombreuses heures sur les dossiers et participent aux commissions dans les diverses instances départementales, nationales et régionales.

Les litiges sont principalement liés à la consommation, l’immobilier/logement, services financiers , énergie (eau, gaz ou électricité)

Les arnaques se multiplient et la CLCV informe tous les trimestres les consommateurs sur les dernières pratiques utilisées par les appels et les faux vendeurs.

Un appel a été lancé pour la recherche de bénévoles pour les divers points de rencontre de la CLCV.

De nombreux visiteurs ont pu poser leurs questions sur leur litige et certains seront pris en compte par le National.

La réunion s’est terminée à 18h autour d’un buffet.