Associations

La CLCV en AG

Le 16 mai, la C.L.C.V 41 (Consommation Logement et Cadre de vie du Loir-et-Cher) a tenu son assemblée générale au Minotaure de Vendôme avec la participation de M. Aichelmann – Juriste -Chargé de Mission Logement Social au plan National, qui est intervenu notamment en ce qui concerne les prochaines élections des administrateurs locataires qui auront lieu fin 2026.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 4 minutes
13 Temps de lecture 1 minute
La CLCV en AG

Après l’accueil des diverses personnalités de Blois et Vendôme, le rapport 2025 a été présenté et validé. Le nombre de personnes reçues lors des permanences , des appels téléphoniques journaliers ainsi que les mails et les visites de chantier, sont toujours en progression.

85% de litiges ont été résolus en cette année 2025 grâce aux bénévoles de la CLCV pour la plus grande satisfaction des adhérents. Les bénévoles passent de nombreuses heures sur les dossiers et participent aux commissions dans les diverses instances départementales, nationales et régionales.

logo clcv 06 2026Les litiges sont principalement liés à la consommation, l’immobilier/logement, services financiers , énergie (eau, gaz ou électricité)

Les arnaques se multiplient et la CLCV informe tous les trimestres les consommateurs sur les dernières pratiques utilisées par les appels et les faux vendeurs.

Un appel a été lancé pour la recherche de bénévoles pour les divers points de rencontre de la CLCV.

De nombreux visiteurs ont pu poser leurs questions sur leur litige et certains seront pris en compte par le National.

La réunion s’est terminée à 18h autour d’un buffet.

La CLCV rendez-vous au 06 20 43 27 49  Point d’Accès au Droit, 37 av. G. Clemenceau, 41100 Vendôme  ou envoyez vos demandes par mail à :  loir-et-cher@clcv.org

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 4 minutes
13 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

Le moulin en assemblée générale

Le moulin en assemblée générale

il y a 5 jours
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

il y a 1 semaine
ca se passe a l avf vendome inline 1

ça se passe à l’AVF Vendôme

il y a 1 semaine
En juin, à l’UTLV

En juin, à l’UTLV

il y a 1 semaine
Voir Aussi
Fermer
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page