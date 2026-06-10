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Maisons et balcons fleuris, édition 2026

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Maisons et balcons fleuris, édition 2026

Le concours des maisons, et balcons fleuris est lancé. Ouvert à tous les Vendômois sur inscription jusqu’au 17 juillet 2026, chacun peut participer dans trois catégories différentes : maisons, balcons ou jardins collectifs et potagers. Cette dernière catégorie a été relancée l’année dernière pour permettre un fleurissement partagé. Plusieurs critères seront jugés, tels que l’originalité des plantes, l’harmonie générale du fleurissement, la propreté mais aussi la qualité de l’entretien. Une seule contrainte : les compositions doivent être visibles de la rue par les membres du jury lors de leur passage.

Concours des maisons, et balcons fleuris, inscriptions : au guichet unique de la mairie ou des Rottes, à la Régie de quartier ou via le site internet (vendome.eu)
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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