Maisons et balcons fleuris, édition 2026

Le concours des maisons, et balcons fleuris est lancé. Ouvert à tous les Vendômois sur inscription jusqu’au 17 juillet 2026, chacun peut participer dans trois catégories différentes : maisons, balcons ou jardins collectifs et potagers. Cette dernière catégorie a été relancée l’année dernière pour permettre un fleurissement partagé. Plusieurs critères seront jugés, tels que l’originalité des plantes, l’harmonie générale du fleurissement, la propreté mais aussi la qualité de l’entretien. Une seule contrainte : les compositions doivent être visibles de la rue par les membres du jury lors de leur passage.

Concours des maisons, et balcons fleuris, inscriptions : au guichet unique de la mairie ou des Rottes, à la Régie de quartier ou via le site internet ( Concours des maisons, et balcons fleuris, inscriptions : au guichet unique de la mairie ou des Rottes, à la Régie de quartier ou via le site internet ( vendome.eu