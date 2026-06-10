Fonds Vert 2026

Reconduit en 2026 et doté d’une enveloppe de près de 25 millions d’euros pour la Région Centre-Val de Loire, le Fonds Vert confirme, depuis maintenant 3 ans, une fois de plus son rôle central pour accompagner les collectivités dans la transition énergétique, un soutien devenu indispensable pour concevoir et financer les projets qui accélèrent cette transition au cœur des territoires. Outil essentiel de financement en apportant une réponse à 3 défis majeurs de nos territoires: l’adaptation au changement climatique, l’électrification des usages et l’amélioration du cadre de vie. Ce Fonds Vert se dote d’une nouvelle mesure pour cette année avec « Agir pour la biodiversité : des atlas de la biodiversité communale à la restauration de la nature ».