Économie et société

Fonds Vert 2026

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Reconduit en 2026 et doté d’une enveloppe de près de 25 millions d’euros pour la Région Centre-Val de Loire, le Fonds Vert confirme, depuis maintenant 3 ans, une fois de plus son rôle central pour accompagner les collectivités dans la transition énergétique, un soutien devenu indispensable pour concevoir et financer les projets qui accélèrent cette transition au cœur des territoires. Outil essentiel de financement en apportant une réponse à 3 défis majeurs de nos territoires: l’adaptation au changement climatique, l’électrification des usages et l’amélioration du cadre de vie. Ce Fonds Vert se dote d’une nouvelle mesure pour cette année avec « Agir pour la biodiversité : des atlas de la biodiversité communale à la restauration de la nature ».

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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