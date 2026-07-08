Mieux informer, mieux protéger

Thoré le 7 juillet et 4 août de 9h30 à 11h30

Danzé le 7 juillet et 4 août de 15h à 17h

Oucques le 8 juillet et 12 août de 9h30 à 11h30

Talcy le 8 juillet et 12 aoûtde 15h à 17h

Villiersfaux le 9 juillet de 15h à 17h

Sougé le 10 juillet de 9h30 à 11h

Prunay-Cassereau le 10 juillet de 15h à 17h

Villedieu le 15 juillet et 19 août de 9h30 à 11h30

Villiers le 15 juillet et 19 août de 15h à 17h

Autainville le 17 juillet de 9h30 à 11h30

Saint-Jean Froidmentel le 17 juillet de 15h à 17h

Trôo le 20 juillet et 11 août de 9h30 à 11h30

Azé le 20 juillet et 11 août de 15h à 17h

Souday le 21 juillet et 18 août de 9h30 à 11h30

La Ville-aux-Clercs le 21 juillet et 18 août de 15h à 17h

Coulommiers le 22 juillet et 26 août de 9h30 à 11h30

Crucheray le 22 juillet et 26 août de 15h à 17h

Fontaine-Raoul le 23 juillet de 15h à 17h

Epuisay le 24 juillet de 9h30 à 11h30

Saint-Arnoult le 24 juillet de 15h 17h

Morée le 28 juillet et 25 août de 9h30 à 11h30

Lunay le 28 juillet et 25 aoûtde 15h à 17h

Mazangé, le 5 août de 9h30 à 11h30

Saint-Agil le 5 août de 15h à 17h

Artins, le 6 août de 15h à 17h

Fréteval, le 7 août de 9h30 à 11h30

Périgny, le 7 août de 15h à 17h

Beauchêne, le 13 août de 15h à 17h

Couture, le 14 août de 9h30 à 11h30

Authon le 14 août de 15h à 17h

Le Gault-du-Perche le 20 août de 15h à 17h

Josnes, le 21 août de 9h30 à 11h30

Saint Hilaire, le 21 août de 15h à 17h