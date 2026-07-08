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Mieux informer, mieux protéger

Cet été, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette se concentre particulièrement sur l’accueil dans les communes avec son Gend’truck :

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Mieux informer, mieux protéger

Thoré le 7 juillet et 4 août de 9h30 à 11h30

Danzé le 7 juillet et 4 août de 15h à 17h

Oucques le 8 juillet et 12 août de 9h30 à 11h30

Talcy le 8 juillet et 12 aoûtde 15h à 17h

Villiersfaux le 9 juillet de 15h à 17h

Sougé le 10 juillet de 9h30 à 11h

Prunay-Cassereau le 10 juillet de 15h à 17h

Villedieu le 15 juillet et 19 août de 9h30 à 11h30

Villiers le 15 juillet et 19 août de 15h à 17h

Autainville le 17 juillet de 9h30 à 11h30

Saint-Jean Froidmentel le 17 juillet de 15h à 17h

Trôo le 20 juillet et 11 août de 9h30 à 11h30

Azé le 20 juillet et 11 août de 15h à 17h

Souday le 21 juillet et 18 août de 9h30 à 11h30

La Ville-aux-Clercs le 21 juillet et 18 août de 15h à 17h

Coulommiers le 22 juillet et 26 août de 9h30 à 11h30

Crucheray le 22 juillet et 26 août de 15h à 17h

Fontaine-Raoul le 23 juillet de 15h à 17h

Epuisay le 24 juillet de 9h30 à 11h30

Saint-Arnoult le 24 juillet de 15h 17h

Morée le 28 juillet et 25 août de 9h30 à 11h30

Lunay le 28 juillet et 25 aoûtde 15h à 17h

Mazangé, le 5 août de 9h30 à 11h30

Saint-Agil le 5 août de 15h à 17h

Artins, le 6 août de 15h à 17h

Fréteval, le 7 août de 9h30 à 11h30

Périgny, le 7 août de 15h à 17h

Beauchêne, le 13 août de 15h à 17h

Couture, le 14 août de 9h30 à 11h30

Authon le 14 août de 15h à 17h

Le Gault-du-Perche le 20 août de 15h à 17h

Josnes, le 21 août de 9h30 à 11h30

Saint Hilaire, le 21 août de 15h à 17h

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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