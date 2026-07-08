Mieux informer, mieux protéger
Cet été, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette se concentre particulièrement sur l’accueil dans les communes avec son Gend’truck :
Thoré le 7 juillet et 4 août de 9h30 à 11h30
Danzé le 7 juillet et 4 août de 15h à 17h
Oucques le 8 juillet et 12 août de 9h30 à 11h30
Talcy le 8 juillet et 12 aoûtde 15h à 17h
Villiersfaux le 9 juillet de 15h à 17h
Sougé le 10 juillet de 9h30 à 11h
Prunay-Cassereau le 10 juillet de 15h à 17h
Villedieu le 15 juillet et 19 août de 9h30 à 11h30
Villiers le 15 juillet et 19 août de 15h à 17h
Autainville le 17 juillet de 9h30 à 11h30
Saint-Jean Froidmentel le 17 juillet de 15h à 17h
Trôo le 20 juillet et 11 août de 9h30 à 11h30
Azé le 20 juillet et 11 août de 15h à 17h
Souday le 21 juillet et 18 août de 9h30 à 11h30
La Ville-aux-Clercs le 21 juillet et 18 août de 15h à 17h
Coulommiers le 22 juillet et 26 août de 9h30 à 11h30
Crucheray le 22 juillet et 26 août de 15h à 17h
Fontaine-Raoul le 23 juillet de 15h à 17h
Epuisay le 24 juillet de 9h30 à 11h30
Saint-Arnoult le 24 juillet de 15h 17h
Morée le 28 juillet et 25 août de 9h30 à 11h30
Lunay le 28 juillet et 25 aoûtde 15h à 17h
Mazangé, le 5 août de 9h30 à 11h30
Saint-Agil le 5 août de 15h à 17h
Artins, le 6 août de 15h à 17h
Fréteval, le 7 août de 9h30 à 11h30
Périgny, le 7 août de 15h à 17h
Beauchêne, le 13 août de 15h à 17h
Couture, le 14 août de 9h30 à 11h30
Authon le 14 août de 15h à 17h
Le Gault-du-Perche le 20 août de 15h à 17h
Josnes, le 21 août de 9h30 à 11h30
Saint Hilaire, le 21 août de 15h à 17h