Associations

L’UNC 41 en Congrès Départemental  à Vendôme

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 minute
11 Moins d’une minute
L’UNC 41 en Congrès Départemental  à Vendôme

Née à la sortie de la 1ère Guerre Mondiale, l’Union Nationale des Combattants (UNC) rassemble tous les hommes et toutes les femmes qui partagent son attachement au monde combattant et aux valeurs qu’il véhicule en perpétuant le souvenir des combattants morts pour la France. Chaque année, les UNC du département se réunissent en Congrès. Dimanche 21 juin, ce sera Vendôme qui accueillera au Minotaure, le 57e Congrès Départemental où l’on attend une centaine de drapeaux et près de 400 personnes. La journée débutera par un office religieux à partir de 9h puis un défilé au monument aux morts avec un dépôt de gerbes et remise de décorations ainsi que discours avant le banquet de clôture.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 minute
11 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

La CLCV en AG

La CLCV en AG

il y a 2 jours
Le moulin en assemblée générale

Le moulin en assemblée générale

il y a 1 semaine
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs

il y a 1 semaine
ca se passe a l avf vendome inline 1

ça se passe à l’AVF Vendôme

il y a 1 semaine
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page