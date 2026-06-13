L’UNC 41 en Congrès Départemental  à Vendôme

Née à la sortie de la 1ère Guerre Mondiale, l’Union Nationale des Combattants (UNC) rassemble tous les hommes et toutes les femmes qui partagent son attachement au monde combattant et aux valeurs qu’il véhicule en perpétuant le souvenir des combattants morts pour la France. Chaque année, les UNC du département se réunissent en Congrès. Dimanche 21 juin, ce sera Vendôme qui accueillera au Minotaure, le 57e Congrès Départemental où l’on attend une centaine de drapeaux et près de 400 personnes. La journée débutera par un office religieux à partir de 9h puis un défilé au monument aux morts avec un dépôt de gerbes et remise de décorations ainsi que discours avant le banquet de clôture.