«Les belles pages du classique» au château de la Mézière

Belle occasion en effet pour rappeler un premier concert déjà organisé en 1986 par Résurgence en ce même site patrimonial dont on pourra découvrir l’architecture XVIe siècle du porche monumental d’entrée et les façades du château construit dans le style Renaissance ainsi que la chapelle qui abrite plusieurs tombes.

Cette année, après l’accueil des Trompes de chasse du Cercle Saint-Hubert-Bourbon-Vendôme, le concert s’annonce comme un remarquable parcours musical parmi les œuvres de plus grands compositeurs comme MOZART, Jean-Sébastien BACH et VIVALDI, avec « Les Archets du Loir ». Ce quintette est composé de musiciens issus des orchestres de Radio-France, de Tours et d’Ile de France, récompensés par de nombreux prix. Ils raviront les mélomanes avertis comme ils feront découvrir « le classique baroque» aux autres !

Enfin, à l’issue du concert, l’habituel buffet aux chandelles se tiendra dans le cadre illuminé du parc et du château.

Entrée 35€ tout compris ou 30€ si réservation effectuée avant le 15 juin par chèque à l’ordre de Résurgence 7 rue Renarderie 41100 Vendôme ou par carte via le site ci-après .

Tarif réduit 15€ pour les moins de 14 ans.

Infos :

Tel. 06 72 98 33 93 ou 06 84 99 79 73 Infos : www.resurgence-vendomois.fr Tel. 06 72 98 33 93 ou 06 84 99 79 73

L’après-midi du samedi 20 juin traditionnelle visite en autocar :

Au départ de Vendôme à 14h au Pré aux Chats, avec la découverte guidée « Restauration de patrimoine en pays Thorésien »: Le lavoir de La Saulnerie, les moulins de la Fontaine puis la visite du château de la Mézière et de sa chapelle. Participation 15€

Des formulaires de réservation pour le concert et la découverte sont disponibles dans les offices de Tourisme à Vendôme, Montoire, Fréteval…