La saison Estival ’41 e st lanc é e ave c au programme des concerts p o u r t o u s . D e p u i s 2022 , chaque été le département de Loiret-Cher invite chacun à profiter de moments musicaux, un festival gratuit en plein air. Cette nouvelle édition propose 15 concerts, aux quatre coins du département. A i n s i p o u r n o t r e territoire, la commune de Marchenoir accueillera le 17 juillet le groupe funk The Brooks, Mondoubleau le 24 juillet le groupe énergique Sans Lactose, Saint-Ouen le 30 juillet le folk de Mô’Ti Tëi et le 7 août à Lunay l’Indie pop de Kokokeli. Chaque semaine, 2 concerts… Une occasion unique de découvrir des artistes nationaux et internationaux talentueux dans une ambiance conviviale.

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