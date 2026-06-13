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Saison Estival’41

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Saison Estival’41

saison estival 41 inline 1La saison Estival ’41 e st lanc é e ave c au programme des concerts p o u r t o u s . D e p u i s 2022 , chaque été le département de Loiret-Cher invite chacun à profiter de moments musicaux, un festival gratuit en plein air. Cette nouvelle édition propose 15 concerts, aux quatre coins du département. A i n s i p o u r n o t r e territoire, la commune de Marchenoir accueillera le 17 juillet le groupe funk The Brooks, Mondoubleau le 24 juillet le groupe énergique Sans Lactose, Saint-Ouen le 30 juillet le folk de Mô’Ti Tëi et le 7 août à Lunay l’Indie pop de Kokokeli. Chaque semaine, 2 concerts… Une occasion unique de découvrir des artistes nationaux et internationaux talentueux dans une ambiance conviviale.

Toute la programmation sur departement41.fr
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Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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