Autisme et apprentissage musical avec le conseil départemental

Début février, le conseil départemental de Loir-et-Cher a organisé et accueilli les premières journées de formation autour de la thématique «apprentissage musical et autisme». Réservée aux enseignants cette formation a un double objectif : apporter des connaissances spécifiques de pratiques artistiques aux enseignants et pouvoir offrir aux jeunes atteints de ces troubles la possibilité de découvrir la pratique musicale, qui selon les spécialistes intervient positivement sur ces troubles du spectre de l’autisme. Plusieurs sujets ont été abordés pendant ces deux jours comme les notions de handicap et d’accessibilité ou les rôles et missions de référent handicap. Tout autant de sujets qui vont permettre aux enseignants de pratiques artistiques de recevoir au mieux ces enfants.