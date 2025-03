«Vendôme sur Route» édition 2025

Après le succès de la première édition l’année dernière, « Vendôme sur Route », course à pied de 5 et 10 km organisée par l’USV Athlétisme, avec de nombreux partenaires dont le service des sports de la ville de Vendôme, revient pour le plus grand bonheur des sportifs amateurs.

Les sportifs de toute la région seront bien présents ce 30 mars à Vendôme pour courir les distances de 5 et 10 km, au départ et à l’arrivée au stade Léo Lagrange. «Cette année la course des 10 km compte pour les Championnats de France sous le label « Athlé label route Bronze ». Un jury indépendant a jugé sur un grand nombre de critères comme l’accueil ou le parcours proposé et ces critères nous donnent des points pour obtenir ce label au terme de la procédure» détaille Nicolas Gauthier, le tout nouveau président du club vendômois.

Après cette course en mars, l’USV Athlétisme organise en juin un deuxième événement ouvert à tous, licenciés ou non, le Trail de l’Oratoire. «Certains regrettent que ce 30 mars, nous n’ayons pas encore de course pour enfants mais le trail de l’Oratoire en accueille chaque année. La course des 5 km peut également accueillir les jeunes à partir de 16 ans au contraire des 10 km qui sont réservés uniquement aux adultes» poursuit le président. Sur inscription au préalable sur le site réservé à cette manifestation (Ci-dessous) pour bénéficier d’un prix attractif.