Partenariat Etat-Région avec Perform’industrie

Fin 2018 était lancé un programme visant à accompagner 10 000 Petites et Moyennes Entreprises (PME) vers l’industrie du futur, une démarche essentielle dans la modernisation des entreprises. La région Centre-Val de Loire a reçu un budget de 3 millions d’€ qui a permis de soutenir 221 projets dont plus de 50 % concernent des entreprises des secteurs de l’automobile, aéronautique et défense. Une dynamique collective de plusieurs partenaires qui a guidé et soutenu les entreprises régionales comme les Ets Thyreau à Mondoubleau, René Toy à Montoire, Imperator Industries à Oucques ou Sonopol à Vendôme dans leurs projets de transition vers des technologies de pointe, leur offrant ainsi les clés pour répondre aux enjeux de l’industrie du futur, soutenir l’innovation et renforcer l’attractivité du territoire.