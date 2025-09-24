La FNSEA et JA 41 indignés

En ce mois d’août, la FNSEA 41 et Jeunes Agriculteurs de Loir-et-Cher exprimaient dans un communiqué de presse leur indignation face à la décision du Conseil Constitutionnel de censurer partiellement la Loi Duplomb. En effet, ces deux syndicats d’agriculteurs dénoncent dans leur lettre, «une décision éminemment politique qui porte atteinte à la souveraineté alimentaire de la France en mettant en péril plusieurs filières sur notre territoire». Soulignant l’aberration européenne qui permet l’autorisation de l’acétamipride (molécule concernée) dans l’ensemble des autres Etats de l’Union Européenne, ces syndicats demandent un cadre réglementaire harmonisé au niveau européen afin que chaque nation puisse être sur un pied d’égalité. Elles menacent d’organiser le retrait dans les supermarchés de tous les produits importés utilisant cette molécule qu’eux ne peuvent utiliser.