Bientôt Badaboum à Vendôme

Elles sont trois, mère et filles pour ouvrir prochainement « Badaboum » une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) à Vendôme.

En pleine préparation, les pinceaux à la main dans leur local du 29 rue du XXe Chasseurs, Nadège, Chloé et Clara s’affairent aux derniers préparatifs. «Nous avons une pré-autorisation, un accord de principe de la PPMI (Protection et Prévention Maternelle Infantile) du service du Conseil départemental qui attend l’accord de la ville de Vendôme. Nous avons reçu au local tous ces services et l’agrément devrait arriver prochainement pour une ouverture en début d’année 2020» détaille Nadège Couvreur, assistante maternelle.

Une histoire de famille également, car Chloé et Clara, ses deux filles, la rejoignent pour créer l’association. «Aucune MAM n’existe actuellement à Vendôme, l’histoire des MAM en France est récente. Nous avons de plus une approche du projet totalement différente des autres maisons car c’est en famille que nous la créons. L’avantage c’est que nous nous connaissons bien et nous sommes une famille soudée» poursuit Chloé.

Une manière de rompre l’isolement des assistantes maternelles, d’offrir également une semi-collectivité même si elles se défendent d’être une crèche. Le fonctionnement reste comme leur statut le stipule, 4 enfants maximum, âgés de 3 mois à 3 ans, dédiés par assistante qui reste la référente de l’enfant. Douze au maximum donc dans une maison totalement adaptée à cette utilisation et sécurisée : trois chambres, un grand salon, une cuisine, deux salles de bains, deux WC et deux autres pièces pour en faire un bureau et une réserve. «Nous nous sommes projetées directement quand nous l’avons visité. Nous sommes parties pour une ouverture de 7h à 19h mais au contraire d’une crèche, nous fonctionnons par contrat et nous avons une souplesse des horaires. On s’adapte à la demande, ouvert du lundi au vendredi» explique Nadège. En travaux actuellement de peinture et d’agencement, ce lieu devrait à terme accueillir un assistant maternel supplémentaire.

Contacts pour tous renseignements et inscription :

Nadège 0631 86 97 06 / Chloé 06 78 86 90 51 / Clara 06 74 44 18 80

Alexandre Fleury