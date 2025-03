Bientôt un crématorium à Vendôme

Face à l’augmentation annuelle de 1,25 % des crémations depuis 25 ans avec aujourd’hui 45 % de crémations qui monteront à 80 % demain, la ville de Vendôme désirait investir dans un crématorium, établissement écologique et innovant qui serait opérationnel en 2027.

La municipalité de Vendôme souhaitait un équipement de proximité en réflexion depuis longtemps afin de réduire le temps de trajet pour les familles endeuillées. Le processus de mise en place de ce projet de crématorium au sein du cimetière Le Clos au sud de la ville a débuté en novembre 2023 avec l’accompagnement d’un cabinet pour l’étude de faisabilité. C’est en avril dernier que le conseil municipal a validé à l’unanimité la création d’un service public de crématorium et opté pour une délégation de service public pour 27 ans. Suite à l’appel d’offres lancé et parmi les 3 candidats présélectionnés, la société Crématoriums de France (SCF), filiale du groupe Funecap, qui gère 60 crématoriums en France dont celui de Blois a été retenue pour la qualité de son dossier, l’intégration paysagère et la performance énergétique de l’équipement.

«Le projet, d’un coût de plus de 4M€ sera entièrement financé par le délégataire, garantissant ainsi une rentabilité immédiate pour la collectivité» déclarait Laurent Brillard, maire de Vendôme lors de la signature de la convention de délégation de service public entre la ville et la société délégataire. Ce futur crématorium intégrera des matériaux naturels locaux comme l’ardoise, la pierre et le bois et des équipements éco-responsables avec une architecture bioclimatique afin d’optimiser l’efficacité énergétique grâce par exemple à la récupération de chaleur des fours et à l’installation de panneaux photovoltaïques. «Ce bâtiment va s’insérer dans un lieu où les gens vont se recueillir, son insertion dans le paysage est importante» insistait le maire. Ce nouveau crématorium répondra également aux besoins des familles avec la création d’un lieu au sein du bâtiment où elles pourront se retrouver après la cérémonie qui sera nommée «Salon des retrouvailles» mis à la disposition également des enterrements.