L’enseigne lumineuse

Laith Sweid a 25 ans et une énergie à revendre. Cet autodidacte, créateur du restaurant Mac n’Cheez qu’il a tenu pendant trois ans dans la rue du Change, vient de se lancer dans la fabrication des enseignes lumineuses avec sa nouvelle société LS Déco.

Arrivé de Damas il y a 14 ans avec toute sa famille, réfugié politique en France fuyant le régime de Bachar El-Assad, ne parlant pas un mot de français, Laith Sweid a, en tout premier, obtenu son bac professionnel de mécanicien au lycée Ampère de Vendôme. Employé dans un service de contrôle technique, il souhaitait voler de ses propres ailes. Entrepreneur dans l’âme, passionné de cuisine, il se lance dans la restauration, là aussi novice de la cuisine, il apprend le métier sur le tas. Il y a un an, en parallèle au restaurant, il commence son activité autour des enseignes. «Tout est parti de ma propre enseigne où les délais étaient bien trop longs et les prix bien trop onéreux. Je décide donc de créer ma propre enseigne lumineuse en suivant des tutos sur internet. Puis, à partir de ce premier projet réussi pour lequel j’ai mis un certain temps, j’ai eu quelques demandes de commerçants. L’après-midi quand je terminais mon service, je me plongeais dans la création de ces enseignes lumineuses jusque tard le soir dans le fond du restaurant» détaille-t-il. Le début de cette nouvelle aventure.

Aujourd’hui, son entreprise LS Déco a pignon sur rue et, après de lourds investissements dans des machines spéciales comme la gravure laser et grâce à son système ingénieux de plexiglas et leds intégrées, Laith Sweid propose toute une gamme de signalétiques pour les professionnels, mais également les particuliers. «J’ai confectionné une petite mallette pour démarcher les professionnels où l’on retrouve toutes les possibilités de supports ou de couleurs. Avec des plaques de plexiglas de 2m2 et la machine permettant de programmer son action, on réalise tout ce que le client désire» poursuit l’ingénieux jeune homme. Et comme il a toutes les machines, il se lance également dans la production de cartes de visite ou autre travail d’imprimerie, flyer, prospectus ou flocage de textile, mais également autocollant, bâche ou banderole. Avec l’arrivée prochainement d’une imprimante grand format, la production d’affiche pourra se réaliser avec de grands rouleaux de papier.

Son prénom destiné «Laith» se traduit par «Lion» en Français et ce Palestinien d’origine, né et vivant jusqu’à ses 11 ans en Syrie, a cet esprit vif et créateur, sait prendre des risques comme un véritable entrepreneur, jeune mais ambitieux dans sa plus noble définition.