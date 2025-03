Prévenir le risque d’incendie toute l’année : le débroussaillement

Même si le risque en Vendômois est plus modéré qu’au sud du département, en Sologne précisément, les feux de forêt avec le réchauffement climatique ne sont pas anodins. Et comme le dit le proverbe, «il vaut mieux prévenir que guérir ».

Un feu de végétation démarre du sol et, dans 9 cas sur 10, à cause d’une action humaine. En effet, les éléments fins de la végétation s’enflamment (herbes, broussailles ou petites branches mortes). Le feu peut alors se propager grâce aux arbustes et vers les cimes des arbres par la suite. Le feu est dans ce cas difficile à contrôler, car il avance rapidement dans la végétation basse, voire d’un arbre à l’autre, notamment quand la forêt est dense avec les branches qui se touchent. La masse combustible étant très importante, le front de flammes généré est très puissant, difficilement maîtrisable au fur et à mesure que les minutes s’écoulent et peut occasionner des dégâts importants.

Sur un terrain parfaitement débroussaillé, le feu passe avec moins de dommage et le travail des sapeurs-pompiers est à la fois sécurisé et facilité. Le débroussaillement protège également les habitations et évite la propagation de feux accidentels dans les propriétés situées à proximité de bois ou forêt. Il est donc recommandé de débroussailler l’hiver et particulièrement en Sologne suite à un arrêté interministériel pris en février 2024 classant le massif forestier du sud du département en massifs jugés à risques avec une obligation de débroussailler les 50 mètres autour de ses constructions ou installations.

Par contre, le débroussaillement n’est pas un défrichement et ne signifie pas détruire, mais gérer durablement la végétation. Protéger son habitation tout en préservant l’équilibre écologique est primordial. On peut alors préserver des îlots de végétation naturelle pour la faune locale ou les insectes.