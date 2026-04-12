Bon culture

Les distributions auront lieu :

Au Centre Communal d’Action Sociale (bâtiment de l’EHPAD et de l’EANM/EAM) de Vendôme, 37 avenue Georges Clémenceau à Vendôme :

– mercredi 15 avril, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

– jeudi 16 avril, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

– lundi 20 avril, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

Dans la salle de réunion de «l’Aile Saint-Jacques» à côté de l’Hôtel de Ville, Parc Ronsard à Vendôme :

– vendredi 17 avril de 9h à 12h30