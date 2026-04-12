Bon culture
Les retraités de la ville de Vendôme de 70 ans et plus, détenteurs de la carte CCAS retraité de couleur verte pourront se voir remettre en avril un « Bon culture » d’une valeur de 5€ offert par la ville de Vendôme. Ce bon peut être utilisé comme ils le souhaitent, pour une plante ou fleurs chez les commerçants vendômois (sauf commerçants sur les marchés), pour une entrée d’un spectacle de la saison culturelle de l’Hectare – Territoires vendômois ou pour un film au cinéma Le Majestic Ciné Vendôme.
Les distributions auront lieu :
Au Centre Communal d’Action Sociale (bâtiment de l’EHPAD et de l’EANM/EAM) de Vendôme, 37 avenue Georges Clémenceau à Vendôme :
– mercredi 15 avril, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
– jeudi 16 avril, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
– lundi 20 avril, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Dans la salle de réunion de «l’Aile Saint-Jacques» à côté de l’Hôtel de Ville, Parc Ronsard à Vendôme :
– vendredi 17 avril de 9h à 12h30