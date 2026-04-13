Le peloton fait étape en Vendômois le 17 avril.

Le 65e Tour du Loir-et-Cher se déroulera du 15 au 19 avril avec, au programme, cinq étapes à travers le département pour un total de 882 kilomètres. Un rendez-vous sportif incontournable qui réunira plus de 150 coureurs et des équipes importantes à travers la région.

Cette troisième étape, longue de plus de 195 kilomètres, s’élancera depuis l’entreprise Le Triangle, à Montoire, pour rejoindre Montoire-sur-le-Loir. Le tracé, vallonné mais accessible, oscillera entre 65 et 149 mètres d’altitude.

Tout au long de la journée, le peloton traversera près de 30 communes du Vendômois, parmi lesquelles Lavardin, Lunay, Coutures, Montoire-sur-le-Loir, Saint-Arnoult, Danzé, Villavard, Villedieu-le-Château, Saint-Amand-Longpré, Vendôme, Thoré-la-Rochette ou encore Lavardin.

L’arrivée promet un beau spectacle avec un circuit urbain final de 6 kilomètres dans les rues de Montoire-sur-le-Loir, où les supporters sont attendus nombreux pour encourager les coureurs.

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