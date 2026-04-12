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Ateliers créatifs musicaux

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atelier musique 1

Comme chaque année, durant les vacances de Pâques, Musikenfête à Montoire-sur-le-Loir anime pour les enfants. Les après-midis, de 14 à 18 heures, du mardi 14 au vendredi 17 du mardi 21 au vendredi 24 avril, les enfants pourront s’exprimer dans des ateliers de chant, construction de flûtes de pan, de maracas, de calabasses, de ukulélé, de batterie, de danse pour sonnaille, etc.

Il est possible de participer à un conte musical les mardis 14 et 21 à partir de 14h30 – la réservation est recommandée. Enfin, réduction pour les groupes d’enfants : les parents et enfants visitent le Musée (durée 1h15 environ) après les ateliers. Les ateliers sont gratuits et réservés pour les ateliers au 02.54.85.29.95.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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