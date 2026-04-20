Chez Krys, le développement durable ça compte

À la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) Jérôme Savornin, gérant de Krys Optique Péricat a été primé du premier prix 2026 «Développement Durable» aux Trophées du Commerce.

Déjà élu parmi les seps meilleurs opticiens de France en 2025, Jérôme Savornin a cette fibre entrepreneuriale d’apporter à la fois à ses clients et ses collaborateurs le meilleur dans les services et dans la technologie. «Cette démarche de développement durable était une réflexion que nous avions réfléchie depuis un certain temps. L’idée de départ était de mesurer notre consommation d’eau nécessaire pour découper les verres de lunette. Ce chiffre de 15 litres d’eau consommés par verre que nous avons découvert fut un choc. Il nous fallait absolument réfléchir à une autre alternative pour d’une part, économiser sur notre facture, mais également pour ne pas gaspiller. Nous en avons discuté au sein du groupement mais également à l’IUT de Blois dans la section Métiers de la vision où je donne des cours pour trouver en final ce bac de décantation en circuit fermé qui filtre l’eau» détaille Jérôme Savornin lors de son intervention à la remise du prix.

Ainsi les deux magasins vendômois, à Saint-Ouen et à Vendôme, travaillent dorénavant avec ce nouveau système. « Avec ce circuit fermé, je récupère également tous les déchets, ces micro-polluants dorénavant récupérés dans son filtre mais qui partaient auparavant dans les eaux usées, un vrai souci que je ne soupçonnais pas à l’époque». Une démarche écologique vertueuse et globale que l’opticien désire à l’ensemble des magasins grâce, entre autres, à la récupération de tous les cartons des magasins par l’association AVADE.