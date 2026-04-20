Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Pour aider à l’entrepreneuriat

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BGE Terres de Loire qui a une antenne à Vendôme rue de Verdun, organise le 27 avril une matinée qui réunira des experts de l’accompagnement, offrant un parcours concret sur les différentes aides à l’entrepreneuriat à Blois et à Vendôme. Une matinée qui réunira des experts de l’accompagnement, offrant un parcours concret sur les différentes aides à l’entrepreneuriat à Blois et LAB. Une matinée qui réunira des experts de l’accompagnement, offrant un parcours concret pour entreprendre dans le Loir-et-Cher, de l’ADIE, du Réseau Entreprendre, de la CCI, du LAB et d’Agglopolys, ce temps fort dédié à l’information et l’accompagnement des porteurs de projets et dirigeants du territoire.

Vendredi 27 avril, 9h-12h30 – Ouvert à tous
Matinale consacrée aux aides à l’entrepreneuriat
Organisée par BGE Terres de Loire
Le LAB 1 Agglopolys, 3 rue Roland-Garros à Blois

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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