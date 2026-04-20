Pour aider à l’entrepreneuriat

BGE Terres de Loire qui a une antenne à Vendôme rue de Verdun, organise le 27 avril une matinée qui réunira des experts de l’accompagnement, offrant un parcours concret sur les différentes aides à l’entrepreneuriat à Blois et à Vendôme. Une matinée qui réunira des experts de l’accompagnement, offrant un parcours concret sur les différentes aides à l’entrepreneuriat à Blois et LAB. Une matinée qui réunira des experts de l’accompagnement, offrant un parcours concret pour entreprendre dans le Loir-et-Cher, de l’ADIE, du Réseau Entreprendre, de la CCI, du LAB et d’Agglopolys, ce temps fort dédié à l’information et l’accompagnement des porteurs de projets et dirigeants du territoire.

Vendredi 27 avril, 9h-12h30 – Ouvert à tous

Matinale consacrée aux aides à l’entrepreneuriat

Organisée par BGE Terres de Loire

Le LAB 1 Agglopolys, 3 rue Roland-Garros à Blois