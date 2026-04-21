AG élective à la CCI

Claudine Martins de Sousa devient depuis cette fin mars la nouvelle présidente de la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de Loir-et-Cher, succédant à Marie-Noëlle Amiot. Première vice-présidente dans l’ancien bureau et présidente par intérim depuis le changement de situation professionnelle de l’ancienne présidente, sa nomination à ce poste à responsabilité, elle confirme lors de son discours la continuité des actions menées. Entre autres, elle souligne les liens avec l’Éducation Nationale pour les différentes manifestations organisées comme la Nuit de l’Orientation ou les Assises de l’emploi. S’inquiétant de la nouvelle crise qui se profile à cause du conflit au Moyen-Orient, elle met en avant le travail collectif au sein de la CCI pour amortir les conséquences déjà visibles dans notre économie.

La CCI 41 une matinée qui réunira des experts de l’accompagnement, offrant un cadre de rencontre avec des acteurs actuels pour entreprendre dans le département. Aux côtés du Conseil de Loir-et-Cher, de l’ADE, du Réseau Entreprendre, de la CCI, du LAB et d’Agglopoly, ce temps fort dédié à l’information et l’accompagnement des porteurs de projets et dirigeants du territoire.