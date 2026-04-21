Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

AG élective à la CCI

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claudine martins de sousa assise au centre de la photo 1

Claudine Martins de Sousa devient depuis cette fin mars la nouvelle présidente de la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de Loir-et-Cher, succédant à Marie-Noëlle Amiot. Première vice-présidente dans l’ancien bureau et présidente par intérim depuis le changement de situation professionnelle de l’ancienne présidente, sa nomination à ce poste à responsabilité, elle confirme lors de son discours la continuité des actions menées. Entre autres, elle souligne les liens avec l’Éducation Nationale pour les différentes manifestations organisées comme la Nuit de l’Orientation ou les Assises de l’emploi. S’inquiétant de la nouvelle crise qui se profile à cause du conflit au Moyen-Orient, elle met en avant le travail collectif au sein de la CCI pour amortir les conséquences déjà visibles dans notre économie.

La CCI 41 une matinée qui réunira des experts de l’accompagnement, offrant un cadre de rencontre avec des acteurs actuels pour entreprendre dans le département. Aux côtés du Conseil de Loir-et-Cher, de l’ADE, du Réseau Entreprendre, de la CCI, du LAB et d’Agglopoly, ce temps fort dédié à l’information et l’accompagnement des porteurs de projets et dirigeants du territoire.

Vendredi 27 avril, 9h-12h30 – Ouvert à tous
Matinale consacrée aux aides à l’entrepreneuriat
Organisée par BGE Terres de Loire
Le LAB 1 Agglopoly, 3 rue Roland-Garros à Blois
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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