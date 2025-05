«Lignières, de la nostalgie à la transmission»

Un ouvrage de plus de 300 pages consacré à Lignières, commune de 400 habitants du Haut Vendômois, est en cours d’édition.

« Depuis deux ans, nous avons écumé les différentes archives privées comme communales, départementales et nationales mais aussi sollicité la mémoire des habitants ou anciens résidents de la commune. Ainsi, nous avons pu reconstituer l’histoire de Lignières depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Cette aventure rurale au fil du temps est marquée par tous les événements qui ont fait la grande Histoire de France. Féodalité et ses guerres de territoire, épidémies, guerres de religion, évolutions politiques… tout c’est aussi matérialisé dans la commune. Y compris avec des occupations en 1870 ou entre 1939 et 1944 ! » détaille Jean-Pierre Mahaudeau, né à Lignières et passionné par sa commune.