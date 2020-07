Concours de vins et fromages

Le syndicat des vins du Coteaux du Vendômois et l’association des Fromagers Caprins Perche et Loir ont organisé avec leur partenaire indispensable la Société Départementale d’Agriculture (SDA) de Loir et Cher le concours annuel de vins et fromages à l’observatoire des vins à Thoré La Rochette. Un concours qui aurait dû, comme chaque année se dérouler au printemps mais reporté en juillet avec la mise en place de précautions particulières pour en assurer le succès.

Comme le soulignait Jacky Pelletier, Président du SDA de Loir et Cher, l’année 2020 restera une année où tout fut chamboulé. “Nous avons du prendre très tôt dés l’annonce de confinement des décisions avec les maires concernés par les comices. Nous ne pouvions pas travailler en amont de ces manifestations, nous devions prendre des mesures. Tout est désormais reporté à l’année prochaine, le comice de Morée se déroulera donc les 29 et 30 mai 2021”. Pour les concours de vins et fromages, la SDA avec Benoît Rousselet, son coordinateur, a pu grâce à un assouplissement fin juin, début juillet, mettre en place cette manifestation très importante pour la production. “Il nous fallait repartir sur la communication à la fois pour la promotion des productions locales et d’autre part pour relancer la SDA. Nous avons la chance dans notre département d’avoir plusieurs AOP qu’il faut valoriser” poursuit Jacky Pelletier.

Mardi 21 juillet, à Thoré la Rochette, 12 productions de vins et fromages avec 24 échantillons, ont pu être jugés à l’aveugle par la dizaine d’hommes et de femmes qui constituaient le jury, œnologue, fromager, élus locaux, jeunes ou moins jeune. “Un jury moindre par rapport aux années précédentes car le Covid-19 est passé par là. De plus il n’ y a qu’un seul jury pour le fromage et le vin alors que nous avions deux jurys aux précédents concours” détaille Benoît Rousselet. Ce concours réunissait donc 4 catégories (Vins : Gris et rouge 100% pinot d’Aunis / fromages : trèfle du perche et rond “début d’affinage”) qu’il fallait départager en attribuant médailles d’or, d’argent ou de bronze auxquelles se rajoute des coups de cœur possibles. Le jury a pu débattre sur l’aspect visuel, olfactif et bien sûr gustatif de chaque échantillon avant d’attribuer des notes et ainsi avoir un classement final. “Dans le jury, ce qui est important c’est de bien respecter les goûts de chacun que nous avons tous différents évidemment” conclut le président de la SDA. Le verdict est tombé hier après-midi après débat entre chaque juré.

Le Palmarès sera dévoilé intégralement dans notre édition papier à paraitre le 1er septembre.

Alexandre Fleury