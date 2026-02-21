Danzé en deuil

Nicole Sifantus, décédée le 13 janvier à l’âge de 65 ans, laisse une profonde émotion à Danzé et bien au-delà. Tous se souviennent de son sourire et de son engagement, notamment à la bibliothèque de La Ville-aux-Clercs qu’elle a animée pendant près de vingt ans, auprès des enfants comme des résidents de l’EHPAD.

Professionnellement, Nicole Sifantus a travaillé au Laboratoire national d’essais puis chez IBM France avant de se consacrer à sa famille. Installée dans le Vendômois en 2001 avec son mari Thierry, elle s’est fortement investie dans la vie locale. Élue dès 2008, adjointe au maire puis présidente du syndicat scolaire, elle demeurait très engagée au moment de profiter de sa retraite, interrompue trop tôt.