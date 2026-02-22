Arts et cultureExpositions

Regards d’archives sur la santé

Le Conseil départemental propose une nouvelle exposition «Regards d’archives sur la santé» jusqu’au 29 mai à travers les fonds des Archives départementales de Loir-et-Cher et quelques prêts exceptionnels, un panorama inédit de la santé dans le département sur près de 8 siècles, depuis les premières formes organisées de prise en charge hospitalière au XIIe siècle jusqu’à nos jours. Tout y est abordé, les lieux de cette prise en charge, les maux et maladies à travers les siècles, l’évolution des mesures de prévention et des soins apportés, sans oublier d’évoquer celles et ceux qui en sont les acteurs, ainsi que les moyens de financer ce coûteux système. Cette exposition est complétée par une exposition itinérante sur la question de la santé mentale du fait des nombreux établissements qui sont implantés dans le département.

«Regards d’archives sur la santé» jusqu’au 29 mai aux Archives départementales. 7 rue Réaumur à Vineuil du lundi au vendredi de 13h30 à 17h – Entrée libre

affiche expo regards darchives 2 1

