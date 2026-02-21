Économie et sociétéSanté et social

Nouveaux aménagements au square

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 16 secondes
13 Moins d’une minute
square bleriot 1 1

Dans le cadre de la première édition du budget participatif, l’aménagement demandé de jeux pour les enfants dans le square Blériot (Vendôme Sud) par un collectif d’assistantes maternelles représenté par Sophie Pires avait été l’un des sept projets retenus par le comité de suivi. En effet, afin de répondre à la demande croissante des nombreux enfants présents simultanément dans le square tous les matins en semaine, l’installation par les services de la ville de Vendôme de trois jeux en bois, camion de pompiers, tracteur et sa remorque ainsi qu’un train express renforce dorénavant l’offre de jeux déjà en place avec, en plus, la modification de l’orientation du banc pour faciliter la surveillance des enfants.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 16 secondes
13 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

affichedeuchmil26 2 1

Des milliers de 2CV à Villiers

il y a 22 heures
le bureau de guitares au gre du loir et laurent brillard maire de vendome 1 1

AG des Guitares au Gré du Loir

il y a 24 heures
unc 1 1

UNC et FNACA réunis

il y a 3 jours
affiche forum job dete 1 1

Forum jobs d’été et alternance

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2026 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page