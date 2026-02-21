Nouveaux aménagements au square

Dans le cadre de la première édition du budget participatif, l’aménagement demandé de jeux pour les enfants dans le square Blériot (Vendôme Sud) par un collectif d’assistantes maternelles représenté par Sophie Pires avait été l’un des sept projets retenus par le comité de suivi. En effet, afin de répondre à la demande croissante des nombreux enfants présents simultanément dans le square tous les matins en semaine, l’installation par les services de la ville de Vendôme de trois jeux en bois, camion de pompiers, tracteur et sa remorque ainsi qu’un train express renforce dorénavant l’offre de jeux déjà en place avec, en plus, la modification de l’orientation du banc pour faciliter la surveillance des enfants.