Pour une symbiose parfaite entre l’homme et l’animal

Benoît Feltesse, comportementaliste canin et félin, vient d’ouvrir sa micro-entreprise « La Main à la Patte 41 » dans le Vendômois, avec plusieurs services à la carte, tous tournés vers le bien-être animal et donc celui des maîtres.

Depuis son plus jeune âge, Benoît Feltesse a toujours été attiré par les animaux. Après avoir exercé dans l’enseignement quelques années, il décide de se former au comportementalisme en parallèle de son travail à l’Éducation nationale. « Mes clients faisaient appel à moi lorsque leur animal de compagnie fait ce qu’ils appellent une bêtise ou a un comportement gênant comme, pour le chien, la fugue, l’agressivité, la destruction, de l’anxiété ou que l’on nommera réactivité, ou pour le chat, les griffures sur le canapé ou le pipi en dehors de la litière. Avant toute intervention, je leur demande à tous d’avoir une disposition pour amener leur animal chez le vétérinaire afin d’écarter tout problème médical », explique Benoît Feltesse.

Il procédera ensuite à une visite chez le propriétaire, un rendez-vous de 2 heures environ où, par des questions et des observations, il pourra poser un premier diagnostic à apporter et surtout des solutions à adopter. Un rapport détaillé sera remis au propriétaire à la suite de sa visite avant une 2e étape, où, quelques semaines plus tard, pour analyser la progression de l’animal et réajuster parfois les recommandations.

Benoît Feltesse propose également de l’éducation canine, des balades et du pet-sitting à votre domicile, c’est-à-dire s’occuper de votre animal en votre absence.