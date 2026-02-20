AG des Guitares au Gré du Loir

Bien que le 29e Festival de guitare soit acté du 2 au 10 mai, avec encore une fois une programmation exceptionnelle, l’association Guitares au Gré du Loir tenait son assemblée générale en janvier, avec déjà des projets pour la 30e édition.

Avec 30 adhérents quasiment tous présents ce soir-là, et en présence de Laurent Brillard, maire de Vendôme, le président Jérôme Dubois, de Guitares au Gré du Loir, a pu faire le bilan des différentes activités de l’année écoulée. Il a présenté les différentes sorties, les stages organisés en master class et fait le bilan du dernier festival, qui a réuni quasiment 800 spectateurs pour un résultat de billetterie identique à 2024. «L’association c’est également l’Ensemble de guitares, composé de 14 guitaristes, qui répète tous les mercredis soir au pôle Chartrain, avec trois à quatre concerts donnés par an, dont l’ouverture lors du festival. Il est déjà prévu en 2026 plusieurs prestations, comme le concert à Sainte-Anne le 3 juillet et sûrement un programmé dans le cadre de la Journée littéraire au château de Meslay en septembre prochain», détaillait le président.

Quant au 30e festival en 2027, Cristobal Pazmiño, guitariste de renom, membre fondateur et président d’honneur de l’association, composera une œuvre originale, avec le projet que l’Ensemble la joue, enrichi d’autres guitaristes, pour arriver, comme un symbole, à un groupe de 30 guitaristes.