Dispositif ACCEO en préfecture

Les services de l’État accordent une importance majeure à l’accès aux services publics et vient de lancer officiellement début février la solution ACCEO qui permet un accès facilité à ses services aux personnes sourdes ou malentendantes déployé à l’ensemble des guichets grâce à une application gratuite disponible sur smartphone ou sur tablette. En effet, ACCEO propose deux solutions, la transcription instantanée de la parole et l’intervention d’un traducteur en langue des signes. Ces services sont valables pour les accueils physiques, mais aussi pour les appels téléphoniques. Des tablettes seront également disponibles sur l’ensemble des sites blésois d’accueil du public relevant de la préfecture, de la direction départementale des territoires et la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.