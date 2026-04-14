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Ébénisterie et bien plus encore

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L’Ebénisterie du Moulin à Naveil a fêté ses 20 ans en 2025. Une entreprise vendômoise qui s’est construite d’année en année et qui aujourd’hui est reconnue dans toute la région pour ses nombreux chantiers de rénovation, menuiseries extérieures comme travaux d’atelier.

Avec 6 collaborateurs, Olivier et Marie-Aurélie Dubois restent les spécialistes sur notre territoire dans la fabrication de boiseries massives. «Quand nous avons commencé notre activité, nous fabriquions une multitude d’aménagements bien spécifiques. Mais comme nous ne sommes pas équipés de machines à mélaminé comme les grands groupes industriels tel que Mobalpa ou Neves, nous nous sommes progressivement recentrés sur le bois massif» précise Olivier Dubois. Ainsi les portes cochères façon XVIIIe siècle, les portes d’entrée du XIXe siècle, les volets intérieurs ou extérieurs ajourés à la tourangelle, les soubassements avec moulures n’ont aucun secret pour l’Ebénisterie du Moulin. Bien sûr, l’entreprise remplace également toutes les menuiseries extérieures, bois, aluminium ou PVC avec exclusivement des fabricants français.

Avec, sur google ou les pages jaunes exclusivement des avis positifs (5/5 pour près de 60 avis), l’Ebénisterie du Moulin travaille beaucoup pour les Architectes des Bâtiments de France (ABF), que ce soit en rénovation comme dans la menuiserie neuve. «Nous sommes très respectueux de ce qu’ils nous demandent. Ils connaissent notre travail, ce sont des relations de confiance» poursuit le menuisier. L’entreprise accueille actuellement Mathys, originaire de Champagne, pour un an, compagnon du devoir itinérant en 2e année de BP. Arrivé en septembre, venant de Strasbourg où il est resté une année également, il apprend les différentes techniques et s’enrichit aujourd’hui du savoir-faire de l’Ebénisterie du Moulin. «Nous sommes tous de passage et cette transmission du savoir est primordiale» conclut Olivier Dubois, au nom prédestiné.

Ebénisterie du Moulin
14 Rue de la Condita à Naveil
www.ebenisteriedumoulin.com
Tél : 02 54 80 02 49
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Le Petit Vendômois

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