«Courtanvaux côté jardin» 2026

Cette fête animée par Jean-Luc Bouttier accueillera près de 70 exposants qui proposeront des fleurs et plantes de toutes sortes, cactées, bougainvillées, rosiers, clématites, légumes anciens, plants de légumes, arbres et arbustes…ainsi que produits de senteur, statues, poteries, apiculture, meubles de jardin, brasero…

Lors de cette manifestation le château de Courtanvaux ouvrira ses portes aux visites guidées en minorant le prix des visites soit 5,5€ pour les adultes et 2€ pour les enfants de 7 à 17 ans.

Des animations gratuites sont organisées au cours du week-end :

Samedi vers 16h :

«Comment les mares contribuent à limiter la présence des moustiques et à préserver la biodiversité» par G. Goudet et M. Beltramo, ingénieurs à l’INRAE.

Samedi et dimanche :

• Ateliers autour des oiseaux du jardin par la Ligue de la Protection des Oiseaux de la Sarthe

• Animations pour les enfants «Comment faire pousser les plantes».

• Une tombola récompensera les visiteurs, par tirages réguliers des billets d’entrée, avec des lots offerts par les exposants.

• Restauration sur place.