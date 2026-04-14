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«Courtanvaux côté jardin» 2026

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fete des plantes 2 1

Cette fête animée par Jean-Luc Bouttier accueillera près de 70 exposants qui proposeront des fleurs et plantes de toutes sortes, cactées, bougainvillées, rosiers, clématites, légumes anciens, plants de légumes, arbres et arbustes…ainsi que produits de senteur, statues, poteries, apiculture, meubles de jardin, brasero…

Lors de cette manifestation le château de Courtanvaux ouvrira ses portes aux visites guidées en minorant le prix des visites soit 5,5€ pour les adultes et 2€ pour les enfants de 7 à 17 ans.

fete des plantes 1 Des animations gratuites sont organisées au cours du week-end :

Samedi vers 16h :

«Comment les mares contribuent à limiter la présence des moustiques et à préserver la biodiversité» par G. Goudet et M. Beltramo, ingénieurs à l’INRAE.

Samedi et dimanche :

Ateliers autour des oiseaux du jardin par la Ligue de la Protection des Oiseaux de la Sarthe
Animations pour les enfants «Comment faire pousser les plantes».
Une tombola récompensera les visiteurs, par tirages réguliers des billets d’entrée, avec des lots offerts par les exposants.
Restauration sur place.

La 26ᵉ édition de «Courtanvaux Côté Jardin», fête des plantes de Bessé-sur-Braye (72) organisée par Bessé Initiatives, se déroulera dans le parc du château de Courtanvaux les 18 et 19 avril de 10h à 18h.
Entrée à la Fête des Plantes 3,50€ pour les plus de 15 ans.
Renseignement au 02.43.63.09.77

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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