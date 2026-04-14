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Vente aux enchères sur place

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Mardi 21 avril, les commissaires priseurs de l’Hôtel des Ventes de Vendôme proposeront un ensemble de bibelots, mobilier et belles pièces à vendre et tout cela dans une superbe demeure à Périgny. Tout l’intérieur de cette même famille sera proposé aux enchères par les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Neveux. Des informations de l’exposition publique des biens à vendre qui se tiendra lundi 20 avril de 19h à 18h et mercredi 20 avril de 10h-12h). Il sera possible de découvrir tous les objets exposés dans le parc de la demeure situé 11 rue Principale à Périgny.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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