Vente aux enchères sur place

Mardi 21 avril, les commissaires priseurs de l’Hôtel des Ventes de Vendôme proposeront un ensemble de bibelots, mobilier et belles pièces à vendre et tout cela dans une superbe demeure à Périgny. Tout l’intérieur de cette même famille sera proposé aux enchères par les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Neveux. Des informations de l’exposition publique des biens à vendre qui se tiendra lundi 20 avril de 19h à 18h et mercredi 20 avril de 10h-12h). Il sera possible de découvrir tous les objets exposés dans le parc de la demeure situé 11 rue Principale à Périgny.