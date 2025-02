3 étoiles pour l’économie circulaire avec ValDem

Venant récompenser tout un travail mis en place depuis 2021 par le syndicat ValDem dans un processus d’économie circulaire, le label 3 étoiles lui a été décerné par l’ADEME. Une première étape car déjà, Thierry Boulay, président de ValDem vise le maximum, soit 5 étoiles, pour les années à venir.

Seule collectivité à décrocher 3 étoiles sur la Région Centre-Val de Loire, ValDem a un coup d’avance dans l’économie circulaire. «L’énergie que nous avons déployée depuis quelques années comme pour la manifestation Sauvons les meubles ou le développement du paillage, est faite pour utiliser moins de matière première. Un cercle vertueux. J’aime à dire que le déchet est au coeur de tout. Il révèle notre consommation, notre enthousiasme, parfois nos névroses mais c’est un élément fondamental car il peut être matière première, énergie, objet à récupérer, nous en faisons ce que l’on décide d’en faire» déclarait le président dans son allocution.

L’économie circulaire soutient et épaule le développement du territoire. Quand on recycle les palettes en les réparant et en les revendant à petits prix aux entreprises, c’est une économie et un geste éco-citoyen. Fédérer et réunir tous les acteurs du territoire telle est la volonté du syndicat. «Des partenariats se mettent en place avec les collectivités qui ont la compétence économique comme pour Territoires Vendômois ou la Communauté du Perche et Haut Vendômois qui signent avec nous la charte d’engagement de l’économie circulaire» concluait Thierry Boulay.