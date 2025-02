A Mots Couverts en préparation

Avec la venue d’un auteur de plus que l’année dernière et davantage d’auteurs jeunesse, la manifestation littéraire À Mots Couverts revient le 3ᵉ week-end de mars avec au programme, outre les rencontres avec les écrivains et les dédicaces, des tables rondes organisées et des œuvres artistiques exposées.

«Les maisons d’édition et les auteurs ont eu des échos de la première de ce rendez-vous littéraire que nous proposons. Un contact plus facile s’est instauré, certains nous ont même démarchés directement» s’enthousiasme Claude Vivent, directeur littéraire de l’association. Samedi 22 mars, le Marché couvert, au centre de Vendôme, accueillera donc vingt-huit auteurs dont cinq de jeunesse. «On retrouvera cette année tous les genres littéraires, polar, roman noir, littérature blanche (roman traditionnel) mais également de la littérature du terroir et celle qui fait du bien» poursuit Claude Vivent.

Une manifestation qui commence très tôt finalement car l’association en lien avec une conseillère pédagogique de l’inspection d’académie a mis en place en octobre avec l’auteur Philippe Reich tout un travail de création d’histoires écrites par cinq classes du CE1 au CM2 à partir de ces quelques mots « dans la vie, il y a … ». Ces histoires inventées seront éditées en livre pour chaque classe et seront distribués ce 22 mars aux écoliers. Maxime Derouen, auteur jeunesse travaillera quant à lui avec treize classes de la grande section de maternelle et de CP la semaine qui précède la manifestation.

A Mots Couverts a ouvert jusqu’à la fin février son concours de nouvelles aux collégiens et lycéens à partir d’un petit texte de H. Lenoir, où il faut inventer une suite. «L’année dernière ce sont plus d’une dizaine de nouvelles qui nous étaient revenues. Nous en récompensons trois à la fin de salon » précise Charly Chevallier, président de l’association. Deux tables rondes viendront compléter un programme : «Quand la littérature résonne de la société» et «Regards croisés» en littérature sur le monde actuel.

En partenariat avec la Régie de Quartier quant à l’animation du lieu avec mobilier et buvette, le marché couvert se transforme en salon lors de cette journée, avec une exposition des œuvres d’Alexis Pandellé sous la halle mais également au restaurant «Comme un grain» partenaire important de cette manifestation littéraire. «Nous avions fait 1 000 entrées l’année dernière et cette année, avec le plateau d’auteurs prestigieux, nous devrions monter d’un cran» conclut le directeur artistique.