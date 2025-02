Et vogue sur le Loir…

Sans bruit, les embarcations voguent sur le Loir avec l’USV Canoë et Kayak. Réunissant vingt-trois licenciés, ce club sportif fait partie intégrante du paysage vendômois.

Partenaire de nombreuses associations entre autres l’USV Triathlon ou l’USV Natation, l’USV Canoë Kayak a toute son importance à Vendôme et en Vendômois en général. En effet, souvent sollicité, le club, avec ses adhérents, participe aux épreuves qui se déroulent dans l’eau pour assurer la sécurité des nageurs lors de compétitions comme le Triathlon des Coteaux du Vendômois en mai ou le Défi de la Salamandre en juillet. L’été dernier a été également actif pour la location sur le Loir des embarcations à la journée pour tout public en lien avec l’Office de Tourisme. «Nous fonctionnons aussi avec le service Enfance et Jeunesse de Vendôme et les centres aérés du Vendômois pour leurs sorties canoë mais nous les accompagnons toujours pour une question de sécurité même s’ils ont leur éducateur» détaille Olivier Dessolin, président du club, lors de son assemblée générale de janvier.

Avec l’arrivée de quatre nouveaux jeunes en début de saison, l’USV Canoë Kayak investit tout au long de l’année dans du matériel neuf. Ainsi, trois nouveaux kayaks viennent d’intégrer la flotte et l’été prochain, cinq paddles viendront la compléter également pour la location. Gilets et casques sont également renouvelés pour la sécurité des adhérents qui participent d’ailleurs à un stage d’une semaine pendant les vacances de février. «Nous avons axé la saison dernière sur la formation de nouveaux encadrants. Deux jeunes aspirants moniteurs sont dorénavant opérationnels» s’enthousiasmait le président.

Plusieurs projets à venir, sont encore en discussion avec la mairie de Vendôme, d’abord pour la création d’un parcours de slalom dans le centre-ville et l’organisation d’une compétition ensuite que l’USV Canoë Kayak n’a jamais vraiment mis en place. «J’aimerais arriver à organiser une compétition, une course en ligne, au niveau départemental d’abord avec l’idée de trouver une grande ligne droite sur le Loir comme à Rochambeau sur la commune de Thoré» poursuit Olivier Dessolin. De plus, cela viendrait comme il le précise, à conforter le club, car l’organisation d’un projet fédérateur soude toujours les adhérents.