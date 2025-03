Accélérer et massifier la transition avec la COP régionale

Avec le constat qu’en Centre-Val de Loire, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 5 % de l’effort national d’ici à 2030, la région accélère et massifie la transition.

Les urgences climatiques, énergétiques et environnementales nous imposent une accélération sans précédent des efforts collectifs pour baisser de plus de la moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Pour répondre à ces urgences, l’action est possible, et d’ores et déjà engagée dans tous les secteurs, au niveau national comme régional.

En effet, lancée en décembre 2023 sous pilotage conjoint de l’État et du conseil régional, la COP régionale (planification écologique) s’est donné pour objectif de construire une première feuille de route. Après un an de concertation, au travers de réunions départementales et de groupes de travail thématiques ayant mobilisé près de 200 structures et plus de 370 participants, les premiers éléments ont été publiés en ce mois de février.

Ce sont ainsi 29 défis à relever collectivement, qui ont émergé de ces travaux, articulés autour de 9 thématiques : la mobilité des personnes, le bâtiment, la sobriété foncière, l’économie, le transport de marchandises, l’agriculture, l’alimentation, les enjeux de la forêt et du bois et la biodiversité. «Aujourd’hui après la construction de ce chemin commun, de défis traduits en actions d’accompagnement pour lever les freins et faciliter la massification des réalisations locales concrètes, le succès de cette planification dépendra du passage à l’action de chaque acteur» concluait François Bonneau, Président du Conseil régional Centre-Val de Loire.