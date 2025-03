Gala au lycée hôtelier de Blois

Les étudiants du lycée hôtelier de Blois organisent un dîner caritatif le 29 mars.

Les bénéfices de cette soirée sont reversés à l’association Hrun qui organise chaque année dans des lieux différents du département concerts gratuits et courses à pied afin de valoriser l’accès au sport et à la culture pour tous, sensibiliser le plus grand nombre autour de l’accessibilité des personnes en situation de handicap.

Ce gala, cette année sur le thème du cinéma où magicien et groupe de musique animeront la soirée dans les Espaces du traiteur Guillon à Blois. Alors prêt à défiler sous le feu des projecteurs, rejoignez la promo 2025 des lycéens avec au programme gastronomie et arts de la table pour la bonne cause.